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Более 500 школьников отдохнут на второй смене в лагерях Голышмановского округа

Общество, 08:13 09 июля 2024

Голышмановский городской округ | Фото: Голышмановский городской округ

557 школьников Голышмановского городского округа отдохнут в 13 лагерях дневного пребывания Голышмановского городского округа на второй смене, сообщает администрация муниципалитета.

МАОУ "Голышмановская СОШ № 2" | Фото: МАОУ "Голышмановская СОШ № 2"

По информации специалистов органа местного самоуправления, для детей подготовили классные комнаты, организовали работу столовой, ежедневно проводят увлекательные мероприятия, мастер-классы, квизы, квесты и викторины. Также вожатые организуют спортивные соревнования, эстафеты и беседы на различные темы.

В рамках смен ребята посещают учреждения культуры, музей, которые предлагают обширную программу.

МАОУ "Голышмановская СОШ № 2" | Фото: МАОУ "Голышмановская СОШ № 2"

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# Голышмановский городской округ , летние пришкольные лагеря

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