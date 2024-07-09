Более 500 школьников отдохнут на второй смене в лагерях Голышмановского округа
Общество, 08:13 09 июля 2024
| Фото: Голышмановский городской округ
557 школьников Голышмановского городского округа отдохнут в 13 лагерях дневного пребывания Голышмановского городского округа на второй смене, сообщает администрация муниципалитета.
| Фото: МАОУ "Голышмановская СОШ № 2"
По информации специалистов органа местного самоуправления, для детей подготовили классные комнаты, организовали работу столовой, ежедневно проводят увлекательные мероприятия, мастер-классы, квизы, квесты и викторины. Также вожатые организуют спортивные соревнования, эстафеты и беседы на различные темы.
В рамках смен ребята посещают учреждения культуры, музей, которые предлагают обширную программу.
| Фото: МАОУ "Голышмановская СОШ № 2"