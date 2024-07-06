Авторов лучших социальных проектов наградили в Тюменском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Победителей конкурса социальных проектов Тюменского района с вручением сертификатов наградили в поселке Московском. В конкурсе впервые приняли участие ветераны специальной военной операции. Они первыми в Тюменской области получили гранты на свои проекты, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Евгений Новицкий из пос. Боровский получил поддержку в реализации проекта "Основы тактической медицины". На эти средства детей и молодежь обучат навыкам оказания первой медицинской помощи, самопомощи в экстремальных условиях. Ветераны СВО также проведут мастер-классы по отработке навыков в остановке кровотечения, наложении жгута, повязок, обезболивании и иммобилизации.

Воспитанники отрядов движения "Волонтеры Победы" района углубятся в историю морских пехотинцев. Руководитель проекта – ветеран СВО Вячеслав Валеев (с. Кулаково) проведет с ними экскурсию в музей морской пехоты, уроки мужества с ветеранами боевых действий и интеллектуальный квиз к профессиональному празднику.

Ильнур Алимбаев и Эвелина Шарипова разработали проект краеведческого лото "От Олы Манцыла до Ембаево". Эта настольная игра дает возможность познакомиться с историей малой родины – села Ембаево: узнать о выдающихся земляках, об архитектурных памятниках и музейных экспонатах.

Активист из с. Червишево Дмитрий Авдеев организует осенний фестиваль дворовых игр в Онохинском и Червишевском МО. Проект поможет вспомнить русские народные игры: классики, лапту, вышибалы, казаки-разбойники – основная цель проекта.

Анастасия Пирогова реализует проект по созданию молодежной карты Тюменского района - воспитать "Культурное поколение". Карты-буклеты с актуальной информацией по культурным и творческим секциям, действующим в районе, распространят во всех школах.

Проект по повышению уровня грамотности инициировала Дарья Меншикова. В Каскаринской школе в новом учебном году появятся волонтеры-учителя. В этой роли выступят старшеклассники, которые возьмут на себя некоторые обязанности педагогов и будут проводить занятия по русскому языку.