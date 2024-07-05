Крупный сельхозпроизводитель внедрил в бизнес-процессы Яндекс 360 для бизнеса

| Фото: Виктор Сергеев, ИА «Тюменская линия» | Фото: Виктор Сергеев, ИА «Тюменская линия»

ГК "ПроАгро" перевела бизнес-процессы в цифровую среду для совместной работы Яндекс 360 для бизнеса и организовала корпоративные коммуникации в Яндекс Почте. Миграция нескольких сотен почтовых ящиков была выполнена за две недели. С выбором поставщика и переездом помогал технологический партнёр WONE IT.

ГК "ПроАгро" занимается импортом, производством и поставкой пестицидов, удобрений, семян, а также продажей и обслуживанием сельскохозяйственной техники. В связи с уходом прежнего вендора с российского рынка перед компанией встала задача перехода на другой почтовый сервис. Переезд важно было реализовать в сжатые сроки и без приостановки рабочих процессов.

Специалисты WONE IT и Яндекс 360 для бизнеса организовали поэтапную миграцию. Все новые письма, которые в процессе переезда поступали на почтовые адреса сотрудников ГК "ПроАгро", загружались из Microsoft Exchange в Яндекс Почту в режиме реального времени.

Ключевым моментом стало увеличение количества почтовых ящиков для переноса в 1,5 раза после старта миграции. Это произошло из-за того, что некоторые сотрудники пользовались сразу несколькими адресами. Техническая поддержка решила проблему мультидоменности: в результате почту можно принимать на весь пул адресов.

"Основным требованием к выполнению задачи была бесшовность миграции, сохранение привычного функционала работы и сокращение трудозатрат с нашей стороны. Команда WONE IT безупречно справилась с задачей и, что самое главное, продолжает оказывать консультационную поддержку по всем возникающим вопросам", — комментирует Алексей Литвинов Алексей, директор по информационным технологиям ГК ПроАгро.

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