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Молодых тюменцев зовут на образовательный форум "На волне" во Владивосток

Общество, 13:48 06 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в молодежном образовательном форуме "На волне", который пройдет с 27 сентября по 1 октября во Владивостоке, предлагают жителям Тюменской области. Мероприятие объединит деятелей творческих индустрий, предпринимателей и создателей креативных проектов от 14 до 35 лет. Подать заявку можно до 27 июля на платформе ФГАИС "Молодежь России", пишет Мегатюмень.

Для участников организуют креативные сессии, лекции, круглые столы, карьерные мастерские. Запланированы тренинги от экспертов в области игропрактики, маркетинга, бизнеса и культуры. Главная тема — локальная идентичность, творчество и игрофикация.

На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета участников ждут три образовательных трека: "На волне создавая", "На волне играя", "На родной волне". Также активисты смогут получить грант до 1 миллиона рублей на реализацию своей идеи.

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