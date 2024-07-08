Работе по замене коммунальных сетей в Тюмени выполнены на 65%

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

На 65% выполнены в Тюмени работы по замене сетей тепло-, водо- и электроснабжении в рамках подготовки к зиме. Такие данные озвучили на рабочем совещании руководители сетевых организаций, сообщил в своем Telegram-канале глава Тюмени Максим Афанасьев.

Они также доложили о графиках выполнения ремонтных и профилактических работ и выполнении запланированных программ.

"В городе активно проходят мероприятия по замене сетей. Только представьте: тепловикам за несколько летних месяцев предстоит обновить более 17 км сетей теплоснабжения и ГВС. "Тюмень Водоканал" проводит работы по строительству, замене, ремонту более 12 км сетей водоснабжения и 20 км сетей водоотведения. На особом контроле подготовка объектов электросетевого хозяйства. На большинстве объектов бригады работают с 8 утра до 20 вечера", - рассказал Максим Афанасьев.

Он отметил, что сетевые организации закупили необходимое оборудование, есть все материалы, силы и средства. Работы будут и дальше вестись в активном темпе, чтобы успеть закончить их к первой декаде сентября. Штаб по подготовке к зиме, по словам Максима Афанасьев, будет проходить регулярно.