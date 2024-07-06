Национальный праздник "Сабантуй-2024" прошел в Тюменском районе

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Национальный праздник "Сабантуй-2024" состоялся в деревне Тураева Тюменского района 6 июля. Программа мероприятия включила в себя множество соревнований и конкурсов, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Гости праздника побывали на конных верховых скачках, соревнованиях по национальной борьбе корэш, армрестлингу, перетягиванию каната, гиревому спорту. Были организованы конкурсы чтецов, обрядовых действ и творческих коллективов, кулинарный поединок и семейный квест.

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

На протяжении всего праздника работали интерактивные площадки: национальные игры, музейный и книжный павильоны, семейные старты, творческие мастер-классы, игровые зоны и аттракционы, зона торговли и питания, выставка-продажа изделий мастеров-умельцев Тюменского района.

И.о. председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин поздравил собравшихся с праздником и вручил благодарственные письма за сохранение и развитие традиций и культуры татарского народа.