Фестиваль "Пряник" собрал семьи на улице Дзержинского в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Старт семейному фестивалю "Пряник" дали на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени 6 июля.

Заместитель директора Дворца национальных культур "Строитель" Вано Апциаури напомнил, что в 2024 году учреждение при поддержке департамента культуры Тюменской области проводит серию мероприятий, приуроченных к Году семьи. В частности, фестиваль "Пряник" посвящен приближающемуся Дню семьи, любви и верности.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

"Накануне мы проводили три мероприятия в сквере Школьном. Одно из них называлось "Ромашковый букет". Полевой цветок ромашка символизирует чистоту и веру, и именно он стал символом любви, семьи, верности. А сегодня на фестивале "Пряник" в рамках "Этнолета" собрались яркие представители семейных традиций - семьи. Мы провели отборы на наши мероприятия в рамках празднования Дня семьи, любви и верности. Во многих коллективах уже сложились династии. Приятно наблюдать творческую преемственность поколений", – поделился он.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

На фестивале "Пряник" помимо концертной программы представлено много интерактивов. Например, детям и взрослым предложили создать обережных кукол. Неподалеку можно было сыграть в настольные игры. В одной из палаток проводили тематическую викторину. За правильные ответы вручали пряники. Это то самое угощение, с которыми члены семей пили чай, собравшись за столом. Для самых активных участников конкурсов подготовили призы и подарки от спонсоров и партнеров.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, – часть областного фестиваля национального творчества "Этнолето". Напомним, его новый сезон открыли на улице Дзержинского в День защиты детей, 1 июня. Фестиваль продлится по 24 августа.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова