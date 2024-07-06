Проведение конкурса "Это у нас семейное" поддержали 83% россиян

| Фото: АНО "Россия — страна возможностей" | Фото: АНО "Россия — страна возможностей"

83% россиян поддерживают проведение конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия – страна возможностей", 77% уверены, что проект способствует сближению поколений.

О результатах исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди россиян, рассказал ректор Президентской академии, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, сообщает пресс-служба конкурса.

Исследование ВЦИОМ проанализировало мнение граждан о социальном эффекте конкурса. Большинство россиян (80%) полагают, что мероприятие способствует продвижению традиционных семейных ценностей. В возрастных группах 35-44 года, 45-59 лет, 60 лет и старше этот показатель составляет 81%. Доля тех, кто поддерживает проект среди знающих о конкурсе, еще выше – 92%. Обратного мнения придерживаются лишь 2% опрошенных. При этом 84% респондентов отметили, что такие конкурсы нужны нашей стране.

"Конкурс дал мощный заряд креатива, совместного созидания, подарил традицию семейных дискуссий и советов, а в ком-то пробудил энергию творчества, любви к жизни. По результатам всероссийского исследования, которое мы провели накануне финала, 83% россиян поддержали его проведение. Это высокая оценка нашей работы, которая показывает, что мы двигаемся в верном и востребованном направлении", – отметил Алексей Комиссаров.

Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие 587 тыс. 250 человек из 102 тыс. 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. В окружных полуфиналах участвовали 1 тыс. 577 семей из 86 российских регионов, в том числе одна семья из Республики Казахстан.

В финал, который проходит в Мастерской управления "Сенеж" с 5 по 8 июля, вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ и из Казахстана. 30 команд-победителей будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. Они получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.