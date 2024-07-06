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Тенор Иван Гынгазов на концерте в Тобольске встретится с мамой

Общество, 20:40 06 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Солист театра "Геликон-опера", тенор Иван Гынгазов подарит зрителям XV Музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" два произведения – хороводную песню "Садко" из оперы Римского-Корсакова и арию Германа из оперы "Пиковая дама" Чайковского.

"Я счастлив выступать в Тобольске. Сам родом из Новосибирска и сейчас моя мама летит сюда специально на этот фестиваль. У меня замечательная профессия, благодаря которой я могу узнать как можно больше российских городов. Первое впечатление от посещения Тобольского кремля - можно жить не только в Москве", - поделился Иван Гынгазов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тоболякам и гостям города несказанно повезло, считают участники фестиваля. На одной сцене перед ними выступят оперные певцы, которые успели покорить международную сцену. Актёры театра и кино прочтут знаменитую сказку Петра Ершова "Конёк-горбунок". Конферансье Большого концерта "Ключ к Сибири" Сергей Бурунов.

Под звуки Тюменского филармонического оркестра под управлением главного дирижёра Юрия Медяника зрители увидят историю освоения Сибири посредством мейпинга на стенах Софийского двора.

Прямую трансляцию проведёт телеканал "Россия - Культура. Начало в 21 час 25 минут.

Анжела Лебедева

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# Лето в Тобольском кремле

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