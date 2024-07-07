Военно-полевые сборы "Казачья зарница" собрали 60 тюменских подростков

| Фото: Пресс-служба Тюменского городского казачьего общества | Фото: Пресс-служба Тюменского городского казачьего общества

Десятки тюменских подростков вместе с казаками изучали военно-прикладные дисциплины. В пригороде Тюмени завершилась серия военно-полевых сборов "Казачья зарница", в них приняли участие старшеклассники из областного центра и других населённых пунктов.

Под руководством казаков подростки в возрасте 12-17 лет прошли обучение по ряду направлений, которые типичны для традиционной казачьей военной науки.

В рамках начальной военной подготовки юные бойцы стреляли из пневматической винтовки, собирали и разбирали автомат Калашникова, метали гранаты.

| Фото: Пресс-служба Тюменского городского казачьего общества | Фото: Пресс-служба Тюменского городского казачьего общества

Помимо этого, каждого из курсантов ждали занятия по самбо с участием профессиональных тренеров, проведен мастер-класс по тактической медицине.

Немало внимания уделено казачьим единоборствам - рубке шашкой, фланкировке, искусством управления конём. Состоялись две смены по 30 человек. Мероприятия проводились в рамках муниципального гранта администрации Тюмени.