13 дворов ремонтируют в Восточном округе Тюмени
Общество, 12:46 07 июля 2024
| Фото: управы Восточного административного округа города Тюмени
13 придомовых территорий обновят в Восточном округе Тюмени в этом строительном сезоне по улицам Олимпийская и 30 лет Победы.
В рамках благоустройства предусмотрено устройство проездов и тротуаров, парковок, детских и турниковых площадок, газонов и наружного освещения.
Также будет проведен ремонт крылец и снос аварийных зелёных насаждений. Работы по благоустройству идут по графику.