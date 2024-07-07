13 дворов ремонтируют в Восточном округе Тюмени

| Фото: управы Восточного административного округа города Тюмени | Фото: управы Восточного административного округа города Тюмени

13 придомовых территорий обновят в Восточном округе Тюмени в этом строительном сезоне по улицам Олимпийская и 30 лет Победы.

В рамках благоустройства предусмотрено устройство проездов и тротуаров, парковок, детских и турниковых площадок, газонов и наружного освещения.

Также будет проведен ремонт крылец и снос аварийных зелёных насаждений. Работы по благоустройству идут по графику.