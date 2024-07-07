  • 7 июля 20247.07.2024воскресенье
  • В Тюмени 26..28 С 4 м/с ветер северный

13 дворов ремонтируют в Восточном округе Тюмени

Общество, 12:46 07 июля 2024

управы Восточного административного округа города Тюмени | Фото: управы Восточного административного округа города Тюмени

13 придомовых территорий обновят в Восточном округе Тюмени в этом строительном сезоне по улицам Олимпийская и 30 лет Победы.

В рамках благоустройства предусмотрено устройство проездов и тротуаров, парковок, детских и турниковых площадок, газонов и наружного освещения.

Также будет проведен ремонт крылец и снос аварийных зелёных насаждений. Работы по благоустройству идут по графику.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство дворов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:11 07.07.2024715 домов в Тюменской области дезинфицировали после паводка
16:43 07.07.2024"День цифры" прошёл в "Ребячьей республике" в Тюмени
16:19 07.07.2024Роспотребнадзор следит за качеством воды в пострадавших от паводка районах
14:41 07.07.2024Тюменцев приглашают принять участие в национальной премии "Патриот"