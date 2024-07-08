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Тюменцы увидят поверженный танк "Abrams"

Общество, 14:08 08 июля 2024

пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе | Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе

Передвижная выставка трофейного вооружения стран НАТО, захваченного группировкой войск "Центр" в ходе специальной военной операции, посетит Тюмень и другие города России. Это проект Центрального военного округа, полпредства в Уральском федеральном округе, "Единой России" и правительств регионов, сообщает пресс-служба полпредства.

Первой остановкой передвижной выставки стала Верхняя Пышма Свердловской области.

"Буквально за первые дни мы увидели неподдельный интерес со стороны людей. За неполный месяц экспозицию посетили более 130 тысяч человек. Трофеи - это доказательство силы и мощи нашей армии. Победа будет за нами", - отметил врио секретаря Генсовета партии, полпред президента в УФО Владимир Якушев.

Планируется, что выставка посетит города России. Среди них Тюмень, Курган, Кемерово, Новосибирск, Казань и другие. В основной части представлена подбитая военная техника, произведенная в США, Украине, Великобритании, Германии, Турции и других странах. Среди них танк "Abrams", боевые машины пехоты "Marder", "Bradley", вездеход "Pinzgauer". Все экспонаты захвачены бойцами Центрального военного округа.

"Основная задумка проекта - донести до наших людей на мирной земле, с чем приходится сталкиваться военнослужащим. Это хваленная западная техника, которую наши бойцы успешно уничтожают", - сказал врио командующего ЦВО Дмитрий Глушенков.

пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе | Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе

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# выставка , Единая Россия , оружие , СВО

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