В Тюменской области прирост розничной торговли составил 116,2 % за пять месяцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

116,2 % составил прирост объема розничной торговли в Тюменской области за пять месяцев 2024 года. По этому показателю регион на пятом месте в России, сообщает областной департамент экономики.

При этом суммарно оборот розничной торговли составил 258,3 млрд рублей. В расчете на одного жителя с января по май продано товаров на сумму 160,3 тыс. рублей. Тогда как в среднем по стране - 145,7 тыс. рублей. И это 11 результат среди субъектов Российской Федерации, второй по Уральскому федеральному округу.

Рост произошел в основном за счет увеличения продажи непродовольственных товаров на 18,4% в сопоставимых ценах.

В департаменте экономики Тюменской области уточнили, что показатель оборота розничной торговли является одним из важнейших индикаторов состояния экономики региона. Рост свидетельствует о повышении потребительской уверенности.