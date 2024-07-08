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В Тюменской области прирост розничной торговли составил 116,2 % за пять месяцев

Экономика, 14:41 08 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

116,2 % составил прирост объема розничной торговли в Тюменской области за пять месяцев 2024 года. По этому показателю регион на пятом месте в России, сообщает областной департамент экономики.

При этом суммарно оборот розничной торговли составил 258,3 млрд рублей. В расчете на одного жителя с января по май продано товаров на сумму 160,3 тыс. рублей. Тогда как в среднем по стране - 145,7 тыс. рублей. И это 11 результат среди субъектов Российской Федерации, второй по Уральскому федеральному округу.

Рост произошел в основном за счет увеличения продажи непродовольственных товаров на 18,4% в сопоставимых ценах.

В департаменте экономики Тюменской области уточнили, что показатель оборота розничной торговли является одним из важнейших индикаторов состояния экономики региона. Рост свидетельствует о повышении потребительской уверенности.

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# торговля , экономика

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