Ассамблея народов России в Тюменской области выступает организатором различных проектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ассамблея народов России стала одним из организаторов проекта "Русские чтения" в Тюменской области. Регион одним из первых в стране присоединился к всероссийскому проекту. Он бессрочный и рассчитан на людей разного возраста и национальностей. Встречи будут проходит раз в квартал.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил председатель реготделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев.

По его словам, на первой, майской встрече, которая прошла в тюменской Центральной библиотеке, иностранные студенты и школьники читали произведения Александра Пушкина, Мусы Джалиля, Евгения Акулича и других авторов.

Добавим, в проекте "Русские чтения", помимо ассамблеи, участвуют Централизованная городская библиотечная система, ТюмГУ, ТИУ, школы, региональные отделения Союза писателей России, Общество русской культуры.

Евгений Воробьев отметил, что реготделение Ассамблеи народов России выступает организатором или соорганизатором и других мероприятий, проводимых в регионе.

"В текущем году мы выступили соорганизатором международной конференции ко Дню славянской письменности и культуры. Главной темой обсуждения стал "Цивилизационный путь развития России: идентичность, культура, язык". Такого рода мероприятия дают возможность сообща обсудить широкий круг актуальных вопросов в сфере образования, культуры и просвещения", - подчеркнул он.

Весной текущего года в Тюменской области состоялся и региональный национальный фестиваль-конкурс детского художественного творчества "Радуга". Он проводился в 24-й раз, отборочные туры прошли в Вагае, Омутинском и Тюмени, гала-концерт состоялся в Ялуторовске. Участвовали коллективы и исполнители из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Ишимского, Казанского, Омутинского, Ярковского и Тюменского районов. Это представители русских, вайнахов, корейцев, цыган, узбеков, казахов, армян, чувашей, татар, финно-угорских народов и других национальностей.

Инна Кондрашкина