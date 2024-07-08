В Тюмени общественный транспорт вновь поедет по ул. Одесской с 9 июля

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Автобусы маршрутов №№ 1, 1д, 1к, 7, 41, 70, 76, 84 в Тюмени с 9 июля возвращаются на основную схему движения в районе здания № 1"г" на ул. Одесской. Этот участок был закрыт для движения в связи с работами на трубопроводе по ул. Дамбовской, сообщает администрация города.

Уточнить расписание маршрутов общественного транспорта можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.