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300 метров теплосетей заменят во дворе по улице Свердлова в Тюмени

Общество, 16:53 08 июля 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

300 м сетей заменят при благоустройстве придомовой территории по ул. Свердлова в Тюмени. Работы во дворе домов № 18, 20 и 22 ведутся с утра и до позднего вечера, сообщает городская администрация.

"Это большой объект, стеснённые условия, много кабельных линий, других коммуникаций, деревьев. Много работ приходится выполнять вручную, но подрядчик из графика не выбивается", - рассказала директор по капитальному строительству и ремонту "УСТЭК" Вера Маторыгина.

На сегодня работы выполнены примерно на 45 %.

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# тепловые сети , УСТЭК

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