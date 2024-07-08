Заготовка кормов в Тюменской области идет с опережением

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Заготовка кормов идет с опережением во всех районах Тюменской области. Аграрии запасают сено и сенаж, на подходе — силос, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

На 8 июля 34 хозяйства заготовили более 99 тыс. т сенажа, что составляет 18 % от потребности. При этом годом ранее на эту дату на хранение направили только 7 %. Всего в регионе на зиму предстоит заготовить более 556 тыс. т сенажа.

Сена заготовлено почти 6 тыс. 400 т, это 7 % от потребности. А на аналогичную дату прошлого года - не более 1%, 2022 г. — 3 %. В полях — 33 хозяйства. Всего в регионе к зимовке скота предстоит заготовить 87 тыс. т сена.

На корма скосили сеянные многолетние травы с площади 19 тыс. т, а естественных трав - 3,5 тыс. га.