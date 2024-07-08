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Тюменцы обсудили развитие медицины и фармацевтики с коллегами из Китая

Общество, 18:10 08 июля 2024

vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Делегация Тюменского медицинского университета во главе с ректором Иваном Петровым приняла участие в юбилейной Х Международной научной конференции по развитию медицины и фармацевтики Китая и России в городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, Южный Китай. Специалисты вуза приняли участие в работе круглого стола, посвященного проведению совместных российско-китайских научных исследований, сообщает пресс-служба ТМУ.

За три дня работы конференции представлено много инновационных проектов: применение искусственного интеллекта в диагностике онкозаболеваний, инновационные носители для лекарственных препаратов, использование нейросетей для удаленного скрининга болезней сердца, дистанционное наблюдение пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и восстановление поврежденных нервов с помощью органических оптоэлектронных имплантатов.

"За время существования ассоциации было проведено много научных конференций, перспективных исследований и технических обменов. Интересно, что в 2014 году наш университет принимал участие в самой первой конференции, а сегодня проходит уже десятая", - сказал ректор ТМУ.

Отметим, сотрудничество Тюменского медицинского университета с Китаем развивается. Только за последние два года изучать медицину в вуз приехали более 250 студентов из КНР, 200 человек осваивают сетевые образовательные программы совместно с медицинским вузом города Шицзячжуан.

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# КНР , Тюменский медицинский университет

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