Тюменцы примут участие в первенстве и чемпионате города по велоспорту

| Фото: спортивная школа №2 | Фото: спортивная школа №2

Чемпионат и первенство Тюмени по велосипедному спорту в дисциплинах "маунтинбайк-кросс-кантри" и "маунтинбайк-кросс-кантри гонка с выбыванием" пройдут в парке им. Гагарина в Тюмени 9 и 10 июля. Участие в соревнованиях примут велогонщики по четырем возрастным группам: 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет, 17 лет и старше, сообщает пресс-служба городского департамента по спорту и молодежной политике.

Победителей и призеров во всех возрастных группах наградят дипломами и медалями соответствующих степеней.