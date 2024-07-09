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Тюменцы примут участие в первенстве и чемпионате города по велоспорту

Спорт, 20:33 08 июля 2024

спортивная школа №2 | Фото: спортивная школа №2

Чемпионат и первенство Тюмени по велосипедному спорту в дисциплинах "маунтинбайк-кросс-кантри" и "маунтинбайк-кросс-кантри гонка с выбыванием" пройдут в парке им. Гагарина в Тюмени 9 и 10 июля. Участие в соревнованиях примут велогонщики по четырем возрастным группам: 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет, 17 лет и старше, сообщает пресс-служба городского департамента по спорту и молодежной политике.

Победителей и призеров во всех возрастных группах наградят дипломами и медалями соответствующих степеней.

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