Тюменцы смогут отдохнуть на газонах у Масловского взвоза

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Территории с газонами, на которых смогут отдыхать тюменцы, выделят у Масловского взвоза. Их обозначат информационными табличками. Работу проведет предприятие "Тюменьгормост", сообщил в своем Telegram-канале глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Вопрос содержания газонов на набережной я обсудил с директором предприятия "Тюменьгормост" Николаем Грибоедовым. Эта организация обслуживает объект. Опасения руководителя, что склоны слишком крутые и после сильных дождей могут быть сползания грунта, мне понятны. Кроме того, желающие отдохнуть на газоне набережной вольно или невольно ломают систему полива, которая вмонтирована в склон. Важно обеспечить безопасность нахождения на набережной тюменцев и сохранить работоспособность системы автополива", - сказал Максим Афанасьев.

Этот вопрос, который поступил в адрес администрации через соцсети, глава областной столицы обсудил со специалистами. Также обсудили и другие проблемы, которые интересуют горожан.

Например, на ул. Николая Семенова на проезжей части из-за негерметичности колодцев ливневой канализации образовались ямы. Подрядчик, обслуживающий дорогу, срочно провел текущий ремонт. Скоро на объект выйдет организация, которой предстоит капитально отремонтировать трассу. Сейчас идет процедура заключения контракта. Завершить объект планируют в 2024 году.

Помимо этого, на участке дороги по ул. Фармана Салманова заасфальтировали съезд, восстановили красочный слой разметки на ул. Коммунистической.

"В нескольких группах появились сообщения о неудовлетворительном состоянии перехода в микрорайоне Тюменский. Специалисты управы Восточного административного округа сформировали план действий, до середины августа подрядчик проведет ремонт конструкции", - добавил Афанасьев.

В сквере Домашнем, который затопило в результате сильных дождей, застройщик проводит работы по устройству водоотвода с благоустраиваемой общественной территории.