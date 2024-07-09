Тюменские семьи смогут забрать остаток материнского капитала единовременной выплатой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семьи смогут получить остаток материнского капитала единовременной выплатой. Для этого в закон будут внесены поправки, сообщает Минтруд РФ.

"Сегодня более чем у 730 тысяч семей, которые направили маткапитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребёнка, остались невыплаченными суммы менее 10 тысяч рублей. Сейчас такие средства можно направить на накопительную пенсию матери", - уточнили в ведомстве.

Соцфонд проактивно уведомит о возможности получить единовременную выплату остатка средств. К уведомлению будет приложено предзаполненное заявление для уточнения реквизитов.

Как проверить остаток маткапитала, можно узнать по ссылке.