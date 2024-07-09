Тюменец 39 раз нарушил правила дорожного движения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

42-летнего владельца автомобиля Toyota Corolla, который 39 раз нарушил ПДД, вычислила умная система "Паутина" в Тюмени. С ее помощью автоинспекторы задержали нарушителя, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Долг за нарушения ПДД, большинство из которых - превышение скорости, составил больше 26 тыс. рублей. Из-за несвоевременной оплаты штрафов судебные приставы назначили дополнительно 40 тыс. рублей исполнительского сбора.

Мужчина пояснил, что о наличии штрафов не знал, так как проживает не по адресу регистрации и уведомлений не видел. Задолженность он погасил в полном объеме.