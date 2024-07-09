Стенд Тюменской области с выставки "Россия" переедет на Цветной бульвар

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

170 артистов и музыкантов Тюменской области участвовали в мероприятиях выставки "Россия" с 4 ноября 2023 г по 8 июля 2024 г. Самые значимые из них: День региона, День культуры, программы "Цветы земли тюменской" и "Земля больших людей", написала директор регионального департамента культуры Елена Майер на своей странице во ВКонтакте.

"Ключевое место в культурной программе заняла "Мастерская" художника-филумиста Игоря Рязанцева. Напомню, что созданная на выставке картина "Несокрушимая Россия" передана в Государственный исторический музей. На выставке побывали "Камерата Сибири", "ЯромилЪ", Юрий Медяник и Emotion orchestra, участники MuzLab и другие. Театр представили "Мимикрия" и "Гелиос", а в танцевальном направлении блистала Формэйшн "Вера". Звучал на региональной площадке и юмор по-тюменски от команды КВН "Союз"", - напомнила она.

Посетителей вовлекли в разные активности: мастер-классы по завязыванию платков и ковроткачеству, "Комплимент Тюменской области" и "Открытка бойцу". Известная художница Альфея Мухаметова провела мастер-класс "Картины нефтью".

"Стенд Тюменской области завершил свою работу в Москве, но совсем скоро его можно будет посетить в Тюмени. Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" разместится на Цветном бульваре в августе и будет не только знакомить гостей с достижениями области, но и выступит деловой площадкой для проведения различных мероприятий", - сказала Майер.

Всего посетителями выставки стали более 18 млн человек. В Москве на ВДНХ проведено более 17 тысяч деловых, культурных, образовательных и спортивных мероприятий.