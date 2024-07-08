Делегация Тюменской области работает на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

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Делегация Тюменской области участвует в Международном промышленном форуме-выставке "Иннопром" в МВЦ "Екатеринбург-Экспо" с 8 по 11 июля. Участники обсудят главную тему - технологическое партнерство: формируя образ будущего.

В состав делегации вошли представители Торгово-промышленной палаты Тюменской области во главе с Ольгой Езикеевой и руководители десятка компаний региона.

Директор Центра внешнеэкономической деятельности ТПП Тюменской области Екатерина Ульянцева рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что в этом году партнерами "Иннопрома" стали Объединенные Арабские Эмираты.

"Нам интересна эта страна для сотрудничества, расчетов с третьими странами. На форуме пройдут встречи практически со всеми торгпредставми стран, которые нам интересны. Сегодня мы пообщаемся с Бразилией, завтра - с Алжиром. Это рынки, с которыми мы уже работали и продолжаем работать. Есть стенды Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Мы с ними успели провести переговоры и обозначить точки соприкосновения интересов", - сказала Екатерина.

Президент ТПП Тюменской области Ольга Езикеева в своих аккаунтах в соцсетях написала, что от Торгово-промышленной палаты России в выставке участвуют 23 руководителя региональных палат, главы комитетов, советов, членских организаций. "Возглавляет делегацию президент палаты Сергей Катырин. С утра мы уже обошли выставочные стенды и провели встречу с представителями Марий Эл и Киргизии", - добавила она.

| Фото: vk.com/ezikeeva_sovetnik | Фото: vk.com/ezikeeva_sovetnik

За время работы "Иннопрома" участники обсудят международную кооперацию, инновации в промышленном инжиниринге, инструменты поддержки отрасли и привлечения кадров, работу индустриальных парков и многое другое.

Традиционно пройдет форум производителей компонентов, который служит эффективной B2B-площадкой для общения малых и средних производителей с крупнейшими промышленными компаниями в формате промышленного speed dating.

Подробная программа представлена на сайте форума.

Анжела Лебедева