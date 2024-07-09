Три поколения ишимцев станцуют вальс и споют хором к 80-летнему юбилею Победы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медленный и Венский вальс исполнят танцоры разных возрастов под хоровое пение трех поколений: школьников, их родителей, бабушек и дедушек в День Победы 9 мая 2025 года. Культурно-просветительский проект "И пусть звучит победный вальс" выиграл грант в размере 456 тыс. 671 руб. во втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2024 года.

"Инициатива стартует в январе, репетиции начнутся в апреле будущего года. Начнем проект в День Победы, а завершим в День памяти и скорби, 22 июня", - пояснила в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор АНО "Мир талантов" Наталья Селянинова.

По словам автора, проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций России. Занятия будут проходить на базе Ишимской детской школы искусств "Мир талантов" в удобное для всех время. Сначала тренировки пройдут отдельно для каждого возраста под руководством опытных педагогов, после отработки танцевальных и вокальных навыков начнутся сводные репетиции.

Каждый шаг реализации проекта будут освещать видеоблогеры из числа волонтеров культуры. Им предстоит показать совместную работу школьников и взрослых в диалоге поколений.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Это послужит положительным примером общения, передачи опыта и культурных ценностей от старшего поколения к младшему и социальной активности каждого из участников проекта", - отметила директор.

Блоги будут выходить три раза в неделю для разной целевой аудитории, всего должно выйти 40 постов с охватом аудитории в количестве 4 тыс. человек.

"Программа позволит участникам проявить себя в творчестве и умении строить диалог как с ровесниками, так и с людьми старшего и преклонного возраста", - рассказала Наталья Селянинова.

Кроме исполнения вальса и хора Победы, участники попробуют себя в создании и оформлении двух фотовыставок: "Возраст танцу не помеха!", "Три поколения о мире пропоют...". Впоследствии работы разместят на городской экспозиции к празднованию 80-летнего юбилея со Дня Великой Победы.

"Впоследствии хотим провести большой вокально-танцевальный фестиваль к юбилею Ишима, который поможет примкнуть к нашему проекту всем гостям мероприятия. Пусть вальсирует весь город под живой вокал трех поколений", - подытожила директор АНО "Мир талантов".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина