Тюменской полиции передали 14 отечественных автомобилей
Общество, 18:21 09 июля 2024
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
14 новых отечественных автомобилей Lada Granta передали управлению МВД РФ по Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент имущественных отношений.
Автомобили купило региональное правительство в рамках областной госпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения".
Новые машины поступили в федеральную собственность для Центра хозяйственного и сервисного обеспечения региональной полиции.