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Тюменской полиции передали 14 отечественных автомобилей

Общество, 18:21 09 июля 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

14 новых отечественных автомобилей Lada Granta передали управлению МВД РФ по Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент имущественных отношений.

Автомобили купило региональное правительство в рамках областной госпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения".

Новые машины поступили в федеральную собственность для Центра хозяйственного и сервисного обеспечения региональной полиции.

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# автомобили , департамент имущественных отношений , УМВД России по Тюменской области

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