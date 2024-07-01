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Расписание автобуса № 114 изменится в Тюмени с 11 июля

Общество, 17:01 10 июля 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Новое расписание маршрута № 114 "Завод медоборудования — с/о "Вишенка" начнёт действовать в Тюмени с 11 июля, сообщает городская администрация.

С мониторинга и повторного нормирования скоростей движения из города в направлении садовых обществ предусмотрены отправления в 6 часов 14 минут, в 11 часов, в 14 часов 40 минут и в 17 часов 17 минут. От садовых обществ в направлении города - в 7 часов 5 минут, 11 часов 51 минуту, 15 часов 31 минуту и 18 часов 8 минут.

Также для сокращения времени в пути от садовых обществ до города пересмотрена схему маршрута. Она сделана круговой, теперь автобусы будут заезжать в с/о "Каштырлинка" и "Ольховое" один раз по направлению из города.

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