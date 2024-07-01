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Строительство новой поликлиники началось в Ишиме

Общество, 21:37 09 июля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Строительство новой поликлиники началось в Ишиме. Объект возводит предприятие "Стройимпульс", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В эксплуатацию поликлинику планируется сдать в апреле 2026 года.

"На данный момент закончили фундамент, выправляют опалубку, через 2-3 дня начнут заливать стены. Появление в городе новой поликлиники позволит нам сосредоточить в одном месте все поликлиники, которые существуют сейчас на первых этажах многоквартирных домов", – сказал глава Ишима Федор Шишкин.

Новая поликлиника будет семиэтажной. Рядом с ней также будут построены парковка и небольшой сквер.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

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# Ишим , поликлиника , строительство

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