Строительство новой поликлиники началось в Ишиме
Общество, 21:37 09 июля 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Строительство новой поликлиники началось в Ишиме. Объект возводит предприятие "Стройимпульс", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
В эксплуатацию поликлинику планируется сдать в апреле 2026 года.
"На данный момент закончили фундамент, выправляют опалубку, через 2-3 дня начнут заливать стены. Появление в городе новой поликлиники позволит нам сосредоточить в одном месте все поликлиники, которые существуют сейчас на первых этажах многоквартирных домов", – сказал глава Ишима Федор Шишкин.
Новая поликлиника будет семиэтажной. Рядом с ней также будут построены парковка и небольшой сквер.
Видео информационного центра правительства Тюменской области