Лучших зоотехников Тюменской области собрал конкурс "Славим человека труда" в Исетском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 представителей животноводческих хозяйств Тюменской области принимают участие в региональном этапе конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда" УФО.

Состязания в номинации "Лучший зоотехник-селекционер молочного и мясного скотоводства" стартовали 10 июля на базе предприятия "Эвика Агро" с. Рассвет Исетского района.

Участников профессионального конкурса поприветствовал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

"Я хочу поблагодарить компанию "Эвика Агро" и весь муниципалитет за организацию мероприятия, а всем участникам пожелать, конечно же, яркой, профессиональной борьбы. Вы лучшие в отрасли, но кому-то сегодня удастся получить самую высокую награду", - отметил он.

Как подчеркнул председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской облдумы Владимир Ковин, сегодня конкурс "Славим человека труда" примечателен тем, что любая профессия, связанная с землёй, не только востребована, но становится всё почётнее. Он пожелал спортивного азарта всем участникам конкурса, а судьям быть беспристрастными и честными.

Региональный конкурс проходит в три этапа: выполнение практического задания с животными, ответы на теоретические вопросы и выполнение практического задания с помощью информационной системы, а также выполнение теоретического задания.

В рамках первого задания участники измеряют экстерьер коровы, высоту холки, длину туловища, косую длину туловища, данные параметры необходимы, поскольку по ним в будущем определяется продуктивность коровы. Оценивается также пригодность вымени к машинному доению.

Напомним, что победитель регионального этапа будет представлять Тюменскую область уже на более масштабных форумах России. Оценивать выступления участников в практической и теоретической частях конкурса будут четыре судейские комиссии.

"Если в двухтысячных годах наш агропром двигался в части наращивания объёмов сырья и производства зерна, молока, мяса, то с 2011 года уделяется внимание вопросам формирования племенной базы для комплектования товарных хозяйств, качественной племенной продукцией, - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Владимир Чейметов.

Он подчеркнул, что предприятие "Эвика Агро" — один из ключевых специализированных центров, где ведётся комплексная работа в области селекции сельскохозяйственных животных.

"Одно из первых предприятие стало участвовать в нашей программе геномной селекции, где специалисты, изучая структуру ДНК, уже смотрели, какие есть на ранней стадии животного предрасположенности к генетическим заболеваниям. С какой степенью вероятности есть высокая возможность получать высокую продуктивность, качество молока и и так далее, - добавил он. - И вот как раз конкурс профессионального мастерства, который мы не первый год проводим в области, и объединяет специалистов в этом направлении для того, чтобы люди смогли посмотреть, пообщаться на профессиональном уровне, обменяться тонкостями и нюансами этой работы".

Николай Ступников