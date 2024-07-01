В тюменской поликлинике № 8 можно пройти check-up здоровья за пять минут

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый проект "Здоровье и точка" запустили городской поликлинике № 8 в Тюмени. Здесь можно пройти check-up здоровья за пять минут. За первую неделю с момента старта проекта такой возможностью воспользовались более 120 пациентов.

В холле поликлиники отведено отдельное место, где пациенты могут проверить свое самочувствие. В распоряжении медсестры: кардиокресло, приборы для измерения внутриглазного давления, контроля сатурации, измерения сахара и холестерина в крови, тонометр, весы и ростомер.

"Достаточно подойти и заявить о желании пройти check-up. Медсестра произведет все необходимые виды экспресс-диагностики, оценит ваше состояние и даст рекомендации. При необходимости тут же запишет на прием терапевта или профильного врача-специалиста", - отметили в областном департаменте здравоохранения.

За первую неделю работы проекта у некоторых пациентов были диагностированы избыточная масса тела, повышенное артериальное и внутриглазное давление. Им даны рекомендации, назначен прием специалистов.

Проект "Здоровье и точка" работает по будням с 8 до 15 часов.