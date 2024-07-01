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Новое оборудование в тюменском МКДЦ поможет в диагностике онкологии

Общество, 10:04 11 июля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Пять новых видеоколоноскопов поступили в Многопрофильный консультативно-диагностический центр Тюмени. Приборы стали доступны в рамках региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

Новые приборы имеют высокое качество изображения и технологию узкоспектральной визуализации NBI. Встроенная система NBI улучшает видимость мельчайших структур кровеносных сосудов и слизистой оболочки кишечника. Кроме того, высокая маневренность позволяет осматривать наиболее сложные участки кишечника и выполнять диагностические манипуляций гораздо проще, сообщает областной департамент здравоохранения.

"Современное оборудование, оснащенное новыми технологиями - это возможность для нас и наших пациентов выявить серьезные заболевания и патологии желудочно-кишечного тракта на ранних стадиях", - пояснила старшая медицинская сестра Центра эндоскопии Шалале Саенко.

Тюменцам напоминают, чтобы пройти исследования за счёт средств ОМС, нужно обратиться к врачу-терапевту поликлиники по месту жительства, который выдаст направление и запишет в МКДЦ.

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# диагностика , здравоохранение , национальный проект Здравоохранение , онкология

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