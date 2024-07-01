Почти две тысячи новобранцев ушли на службу из Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 800 новобранцев из Тюменской области отправили на службу в рамках весеннего призыва 2024 года. Установленное для региона задание выполнено в полном объеме.

Итоги весенней призывной кампании подвел на пресс-конференции военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков 10 июля.

"Тюменская область – один из немногих субъектов, который завершил отправку призывников в рамках весенней кампании на места прохождения военной службы своевременно, с высоким качеством и в установленные сроки", - подчеркнул военком.

Это, добавил он, серьезная работа всей команды: военного комиссариата, правительства Тюменской области, ДОСААФа, здравоохранения, учебных заведений.

Сергей Чирков рассказал, что срочников отправили на службу во все виды и рода войск, в том числе в подразделения Президентского полка, войск нацгвардии. После длительного перерыва возобновлена отправка новобранцев в части Пограничных войск ФСБ и Семеновский полк.

Семь молодых людей пройдут альтернативную гражданскую службу в должностях уборщиков служебных помещений и подсобных рабочих.

По информации военкома, более 1 тыс. 500 человек признали негодными к военной службе. Препятствием на пути ребят в армию стали заболевания сердца, аллергия, астма, заболевания мочеполовой системы и психические расстройства.

По словам Сергея Чиркова, в 2024 году в полной мере заработали изменения, внесенные в законодательство РФ. Согласно которым гражданин, подлежащий призыву и не получивший повестку, обязан в двухнедельный срок со дня начала следующего призыва лично явиться в комиссариат для сверки данных воинского учета.

Если гражданин этого не сделает, то в его отношении вводятся ограничения на получение кредитов, права регистрационных действий, выезд за границу.

"Рекомендую юношам, планирующим выезд за границу на отдых или учебу, посетить военный комиссариат во избежание проблем", - подчеркнул Сергей Чирков.

Кроме того, военком рассказал, что 11 человек привлекли к административной ответственности за неявку в военные комиссариаты, штрафы составили от 10 до 30 тыс. рублей.

Сергей Чирков отметил, что бумажные повестки остаются основным способом оповещения граждан о явке в военкомат. Согласно новым правилам, их будут вручать лично, направлять по почте и через портал Госуслуг. Военком посоветовал молодым людям не ждать повестку, а самостоятельно прибыть в военный комиссариат по месту жительства после 1 октября текущего года.

"Юноши, призванные на военную службу, в зону специальной военной операции не направлялись", - подытожил военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.

Инна Кондрашкина