Тюменцы установили систему отопления в школе Краснодона
Общество, 16:16 10 июля 2024
| Фото: администрация Краснодонского муниципального округа
Внутреннюю систему отопления с монтировали специалисты из Тюменской области в школе № 22 Краснодона. Уже предстоящей осенью она полностью обеспечит все здание теплом, сообщает администрация Краснодонского муниципального округа.
Установили и новую газовую котельную. От нее до здания школы проложат линию теплотрассы. Строители привезли также и стройматериалы для ремонта поверхности стен и потолка, которые были повреждены при установке отопительного оборудования.
Отметим, работа проводится в рамках соглашения между правительством Тюменской области и администрацией Краснодонского муниципального округа.