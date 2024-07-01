Тюменцы установили систему отопления в школе Краснодона

| Фото: администрация Краснодонского муниципального округа | Фото: администрация Краснодонского муниципального округа

Внутреннюю систему отопления с монтировали специалисты из Тюменской области в школе № 22 Краснодона. Уже предстоящей осенью она полностью обеспечит все здание теплом, сообщает администрация Краснодонского муниципального округа.

Установили и новую газовую котельную. От нее до здания школы проложат линию теплотрассы. Строители привезли также и стройматериалы для ремонта поверхности стен и потолка, которые были повреждены при установке отопительного оборудования.

Отметим, работа проводится в рамках соглашения между правительством Тюменской области и администрацией Краснодонского муниципального округа.