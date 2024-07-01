Тобольские врачи успешно прооперировали ребенка с врождённой кривошеей

| Фото: областная больница №3 | Фото: областная больница №3

Уникальную для Тобольска операцию пятилетнему мальчику, страдавшему врождённой мышечной кривошеей, успешно провели врачи областной больницы №3. Голова ребенка постоянно была наклонена набок. Справиться с недугом помогли врачи-травматологи Алишер Рахматов и Умиджон Абдусаматов, сообщает пресс-служба учреждения.

Врождённая мышечная кривошея характеризуется неправильным положением головы из-за укорочения или повреждения грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Это состояние не только вызывает физический дискомфорт и ограничение движений, но и может приводить к серьёзным косметическим дефектам во взрослом возрасте.

Вмешательство включало удлинение и восстановление функции поражённой мышцы, оно прошло успешно. Ребёнок находится в стабильном состоянии. Теперь его ждут реабилитация и последующая терапия, которые помогут полностью восстановить подвижность шеи и существенно улучшить качество жизни.

"Несмотря на то, что это очень сложная операция, она демонстрирует чрезвычайно малые риски осложнений. В детском возрасте мышечная кривошея встречается достаточно часто и теперь у маленьких пациентов с аналогичными проблемами есть возможность эффективного лечения в Тобольске", — подчеркнул Алишер Рахматов.