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Березовую рощу на месте заброшенного стадиона обустраивают в Ишиме

Общество, 16:38 10 июля 2024

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Березовую рощу на месте заброшенного стадиона обустраивают в Ишиме. В новой точке притяжения создают зону отдыха "Контакт с природой", памп-трек, спортивную и детскую игровую площадки, пространство для игры в "Городки", а также дорожку для роликов, самокатов и велосипедов.

Кроме того, в роще установят автомат для кормления белок, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. С улицы Казанской идет обустройство автопарковки, здесь же находится и входная группа в рощу. Все работы завершатся в текущем году.

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Проект благоустройства "Берёзовой рощи" стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году. Благодаря реализации национального проекта "Жильё и городская среда" эта концепция уже реализуется.

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# Ишим , национальный проект Жилье и городская среда

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