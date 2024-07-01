В Тюменской области водителей предостерегают от дальних поездок в жару

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От дальних поездок в жаркую погоду предостерегают водителей Тюменской области. 11 июля на федеральной трассе Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск местами ожидается температура воздуха до плюс 32 градусов.

Госавтоинспекция советует отложить поездки пожилым, людям с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Водителям следует чаще отдыхать, брать с собой побольше воды, быть внимательнее, сообщает инфоцентр регионального правительства.