Современный детский городок установят в центре села Казанского в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современный детский городок установят в центре села Казанского в 2025 году. Площадку же готовят под него, а также выбирают формат будущего комплекса, сообщает администрация Казанского района.

"Площадку установим в рамках инициативного бюджетирования. средства на нее выделены из областного бюджета. На следующий год здесь решили полностью сделать детский игровой комплекс. Сейчас готовим под него площадку: убрали пять старых деревьев, сделаем планировку и досыпем песок", - рассказала начальник отдела благоустройства администрации района Вера Санникова.

Заменят также и сцену в центральном парке. Обновление главной районной площадки для выступлений уже идет. Конструкция создаст более комфортные условия для выступающих - они будут защищены от ветра и дождя.