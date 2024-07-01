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Современный детский городок установят в центре села Казанского в 2025 году

Общество, 10:59 11 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современный детский городок установят в центре села Казанского в 2025 году. Площадку же готовят под него, а также выбирают формат будущего комплекса, сообщает администрация Казанского района.

"Площадку установим в рамках инициативного бюджетирования. средства на нее выделены из областного бюджета. На следующий год здесь решили полностью сделать детский игровой комплекс. Сейчас готовим под него площадку: убрали пять старых деревьев, сделаем планировку и досыпем песок", - рассказала начальник отдела благоустройства администрации района Вера Санникова.

Заменят также и сцену в центральном парке. Обновление главной районной площадки для выступлений уже идет. Конструкция создаст более комфортные условия для выступающих - они будут защищены от ветра и дождя.

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# детская площадка , инициативное бюджетирование , Казанский район

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