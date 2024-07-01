Современный детский городок установят в центре села Казанского в 2025 году
Современный детский городок установят в центре села Казанского в 2025 году. Площадку же готовят под него, а также выбирают формат будущего комплекса, сообщает администрация Казанского района.
"Площадку установим в рамках инициативного бюджетирования. средства на нее выделены из областного бюджета. На следующий год здесь решили полностью сделать детский игровой комплекс. Сейчас готовим под него площадку: убрали пять старых деревьев, сделаем планировку и досыпем песок", - рассказала начальник отдела благоустройства администрации района Вера Санникова.
Заменят также и сцену в центральном парке. Обновление главной районной площадки для выступлений уже идет. Конструкция создаст более комфортные условия для выступающих - они будут защищены от ветра и дождя.