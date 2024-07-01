1,4 тыс. жителей Юргинского района получили медпомощь по проекту "Здоровое село"

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

1 тыс. 400 жителей Юргинского района получили квалифицированную медпомощь благодаря проекту "Здоровое село". С 1 по 6 июля на территориях сельских поселений муниципалитета работали 15 врачей из разных медицинских учреждений Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.

893 пациентам скорректировали лечение, 242 — направлены на дообследование. Впервые выявлено 151 заболевание, среди которых есть злокачественные новообразования, болезни эндокринной системы, болезни системы кровообращения.

Следующей точкой, куда приедут специалисты, станет Нижнетавдинский район. В 2023 году проект "Здоровое село" был реализован в Ишимском, Абатском, Армизонском, Бердюжском, Викуловском, Сладковском, Сорокинском районах.