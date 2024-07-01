  • 11 июля 202411.07.2024четверг
  • USD87,8551
    EUR95,3206
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер юго-западный

1,4 тыс. жителей Юргинского района получили медпомощь по проекту "Здоровое село"

Общество, 11:10 11 июля 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

1 тыс. 400 жителей Юргинского района получили квалифицированную медпомощь благодаря проекту "Здоровое село". С 1 по 6 июля на территориях сельских поселений муниципалитета работали 15 врачей из разных медицинских учреждений Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.

893 пациентам скорректировали лечение, 242 — направлены на дообследование. Впервые выявлено 151 заболевание, среди которых есть злокачественные новообразования, болезни эндокринной системы, болезни системы кровообращения.

Следующей точкой, куда приедут специалисты, станет Нижнетавдинский район. В 2023 году проект "Здоровое село" был реализован в Ишимском, Абатском, Армизонском, Бердюжском, Викуловском, Сладковском, Сорокинском районах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Здоровое село , Юргинский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:32 11.07.2024В деревне Аромашевского района отремонтируют 3,5 км дороги
11:10 11.07.20241,4 тыс. жителей Юргинского района получили медпомощь по проекту "Здоровое село"
10:59 11.07.2024Современный детский городок установят в центре села Казанского в 2025 году
10:48 11.07.2024Тюменская семья передала бойцам СВО автомобиль "Нива"