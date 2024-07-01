Затянувшего капремонт инженерных сетей подрядчика в Тюмени признали недобросовестным

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подрядную организацию, которая нарушила сроки выполнения капитального ремонта инженерных сетей, внесли в реестр недобросовестных в Тюмени. Компания на пять месяцев затянула выполнение работ, сообщает Тюменское управление ФАС России.

"При этом было установлено, что ООО "Сибирь" не предприняло всех необходимых и разумных мер для своевременного исполнения договора в отсутствие каких-либо объективных причин", - к такому выводу пришли эксперты антимонопольной службы.

В ближайшие три года компания не сможет участвовать в электронных торгах по контрактам на ремонт многоквартирных домов.