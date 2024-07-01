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Более 1,2 млн пассажиров перевез аэропорт Рощино в Тюмени за полгода

Экономика, 17:25 11 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 258 тыс. 976 пассажиров перевез аэропорт Рощино в Тюмени за полгода. Это на 7,2 % больше, чем годом ранее. Внутренними авиалиниями воспользовались 1 млн 162 тыс. 341 человек, сообщает пресс-служба аэропорта.

Прирост составил 7,5 %, что говорит о растущем интересе туристов к путешествиям внутри страны.

При этом, международными рейсами перевезли 90 тыс. 913 пассажиров, что также выше на 2,2% показателя за шесть месяцев 2023 года.

Только в июне аэропорт Рощино обслужил 277 тыс. 249 пассажиров, 250,1 тыс. человек воспользовались рейсами по России, 26 тыс. – зарубежными.

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# аэропорт Рощино , перевозка пассажиров

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