Тюменские врачи спасли пациента с ишемическим инсультом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

63-летнего пациента с ишемическим инсультом спасли врачи ОКБ №2 в Тюмени. Мужчину доставили в приемное отделение с жалобами на высокое артериальное давление, которое не понижалось в течение дня. При осмотре врачи отметили, что у пациента есть асимметрия лица, парез руки и ноги, что свидетельствовало о ранней симптоматике инсульта, сообщает областной департамент здравоохранения.

"Ввиду того, что заболевание начало развиваться у нас на глазах, мы незамедлительно провели комплекс исследований и убедились в том, что противопоказаний к проведению тромболитической терапии нет. Неврологи провели тромболизис и на контрольной КТ-ангиографии выявили окклюзию сосудов", - рассказала заведующая неврологическим отделением №3 Алёна Брутян.

Дежурный эндоваскулярный хирург удалил тромб из русла пораженного сосуда. Кровоток удалось восстановить, и буквально через час у пациента полностью исчез неврологический дефицит.

Слаженный мультидисциплинарный подход помогает в ежедневном спасении жизни и здоровья пациентов областной больницы №2. Послеоперационный период протекал успешно. Мужчину выписали домой.