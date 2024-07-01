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Три гранта Российского научного фонда получили молодые тюменские исследователи

Общество, 18:31 11 июля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Ученые Тюменского госуниверситета выиграли три гранта президентской программы Российского научного фонда. Два из них — по биологическим наукам, один — по техническим.

Исследователи института X-BIO реализуют проекты "Центрохелидные солнечники: симбиозы и симбионты", "Интегративная таксономия на страже изучения изменчивости сложных групп видов насекомых на примере жуков-стафилинид", а также "Разработка СО2-нейтральной технологии получения полифункциональных катализаторов на основе металлов с разной электроотрицательностью для СВЧ-пиролиза твердого органического сырья".

Вместе с молодыми учеными в исследованиях примут участие аспиранты и студенты университета, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

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# ТюмГУ , ученые

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