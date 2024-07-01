Организаторов подпольного казино будут судить в Тобольске
Происшествия, 15:13 11 июля 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Более 27 млн рублей заработали организаторы подпольного казино в Тобольске. Уголовное дело в отношении мужчины и трёх женщин направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.
По версии следствия, в марте 2022 года обвиняемые приобрели игровое оборудование с доступом в интернет, которое установили в нежилом помещении.
Преступная деятельность пресекли сотрудники полиции. С места происшествия изъято оборудование. Уголовное дело направлено в суд.