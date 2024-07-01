Организаторов подпольного казино будут судить в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 27 млн рублей заработали организаторы подпольного казино в Тобольске. Уголовное дело в отношении мужчины и трёх женщин направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в марте 2022 года обвиняемые приобрели игровое оборудование с доступом в интернет, которое установили в нежилом помещении.

Преступная деятельность пресекли сотрудники полиции. С места происшествия изъято оборудование. Уголовное дело направлено в суд.