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Организаторов подпольного казино будут судить в Тобольске

Происшествия, 15:13 11 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 27 млн рублей заработали организаторы подпольного казино в Тобольске. Уголовное дело в отношении мужчины и трёх женщин направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в марте 2022 года обвиняемые приобрели игровое оборудование с доступом в интернет, которое установили в нежилом помещении.

Преступная деятельность пресекли сотрудники полиции. С места происшествия изъято оборудование. Уголовное дело направлено в суд.

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# игорный бизнес , суд

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