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Выставка молодых педагогов-художников открылась в ТюмГУ

Общество, 13:01 12 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка будущих педагогов-художников открылась в Школе образования (пр. 9 Мая, 5) Тюменского госуниверситета. Осмотреть экспозицию могут все желающие.

Экспонаты выставки — выпускные квалификационные работы студентов направления подготовки "Педагогическое образование" профиля "Изобразительное искусство". Это иллюстрации к книгам, куклы, арт-объекты и многое другое.

В этом году для абитуриентов, желающих поступить в ТюмГУ на направление "Педагогическое образование. Изобразительное искусство", предусмотрено 20 бюджетных мест.

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# выставка , педагоги

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