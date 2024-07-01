Выставка молодых педагогов-художников открылась в ТюмГУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка будущих педагогов-художников открылась в Школе образования (пр. 9 Мая, 5) Тюменского госуниверситета. Осмотреть экспозицию могут все желающие.

Экспонаты выставки — выпускные квалификационные работы студентов направления подготовки "Педагогическое образование" профиля "Изобразительное искусство". Это иллюстрации к книгам, куклы, арт-объекты и многое другое.

В этом году для абитуриентов, желающих поступить в ТюмГУ на направление "Педагогическое образование. Изобразительное искусство", предусмотрено 20 бюджетных мест.