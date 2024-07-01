Тюменцам напомнили о возможности накопить с программой долгосрочных сбережений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главной целью программы долгосрочных сбережений в Министерстве финансов РФ назвали помощь гражданам в накоплении средств на крупные долгосрочные цели - покупку квартиры, образование детей, дополнительный доход на пенсии.

"Программу реализуют негосударственные пенсионные фонды, а государство предоставляет софинансирование взносов граждан и гарантирует сохранность накоплений", - рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Чтобы стать участником программы, необходимо заключить договор долгосрочных сбережений с одним из негосударственных пенсионных фондов. Необходимо внести первоначальный взнос, который устанавливает сам НПФ, обычно он не превышает нескольких тысяч рублей.

Участники программы могут пополнять свой счет любой удобной суммой. К примеру, ежемесячно переводить часть заработной платы или дополнительные доходы.

Средства пенсионных накоплений также можно перевести в качестве взноса в программу, они будут приносить дополнительный инвестиционный доход.

Для этого нужно выяснить, какой фонд управляет накоплениями, и направить в его адрес заявление о переводе этих средств в программу долгосрочных сбережений. Такие накопления есть у тех, кто работал с 2002 по 2014 год. Информацию о пенсионных накоплениях можно получить на портале Госуслуг в личном кабинете пользователя.

Участник программы самостоятельно выбирает удобную форму выплаты накоплений. Либо единовременную, которую можно получить после 15 лет участия в программе, либо срочную - выплаты будут производиться ежемесячно со дня назначения в течение срока, определенного в договоре с НПФ. Есть и третий вариант – пожизненная, выплаты будут ежемесячными на протяжении всей жизни.

Каждый участник программы долгосрочных сбережений может получать от государства до 36 тысяч рублей в год. Правила софинансирования зависят от размера заработной платы. При ежемесячном доходе до 75 тыс. руб. государство добавит 1 тыс. руб. на каждую тысячу личных взносов гражданина в пределах обозначенного выше лимита. Софинансирование осуществляется автоматически в первом квартале года, следующего за годом внесения средств на счет. Такое предложение действует в течение первых трех лет с момента заключения договора. При этом, президентом России озвучено продление программы софинансирования до 10 лет, в настоящее время законопроект проходит согласование.

Средства, переданные в управление негосударственным пенсионным фондам по программе долгосрочных сбережений, инвестируются в различные финансовые инструменты. Это могут быть ценные бумаги, паевые инвестиционные фонды, недвижимость и другие активы. Важное условие – фонды обязаны вкладывать большую часть средств в надежные активы с низким уровнем риска. За соблюдением этого требования тщательно следит Банк России.

Все деньги, переданные в управление НПФ по договорам долгосрочных сбережений, застрахованы государством на сумму до 2,8 млн руб. Кроме того, негосударственные пенсионные фонды обязаны обеспечить сохранность накоплений и безубыточность их инвестирования.

Ежегодно можно получать налоговый вычет — возврат части уплаченного ранее НДФЛ до 52 тыс. руб. на сумму личных взносов в программу долгосрочных сбережений. Эти средства можно направить на формирование накоплений.

Видео: Минфин РФ

Инна Кондрашкина