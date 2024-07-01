Тюменский драмтеатр претендует на звание лучшего регионального театра страны

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский драматический театр вошел в лонг-лист премии зрительских симпатий "Звезда театрала" в номинации "Лучший региональный театр России". Жителей Тюменской области просят поддержать коллектив театра голосами.

"Теперь в ваших руках выйдет ли он в финал и получит ли заветную статуэтку! У вас есть время до 31 августа, чтобы проголосовать на сайте премии. В сентябре те претенденты, что наберут больше всего голосов, будут включены в шорт-лист, и в каждой номинации останется по три претендента на награду", - обратился к тюменцам директор ТБДТ Сергей Осинцев.

Вместе с тюменской драмой в номинацию попали театры из Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Кемерово, Перми. Подробней по ссылке.