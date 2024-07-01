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Фильм "Амели" покажут тюменцам на Цветном бульваре

Общество, 08:14 15 июля 2024

пресс-служба мультицентра Контора пароходства | Фото: пресс-служба мультицентра Контора пароходства

Фильм "Амели" покажут в летнем городском пространстве "MiXX территория" на Цветном бульваре в Тюмени 17 июля. Начало сеанса — в 19 часов.

"Киноклуб" — проект мультицентра "Контора пароходства". Кинопоказы проводятся один-два раза в месяц, после сеансов проходит обсуждение просмотренного фильма.

Вход бесплатный, обязательна регистрация на сайте мультицентра.

Возрастное ограничение 18+.

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# кинопоказы

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