Индекс промышленного производства в Тюменской области за первые пять месяцев 2024 года увеличился на 2,4 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 2,4 % увеличился индекс промышленного производства в Тюменской области за первые пять месяцев 2024 года по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года. Рост показывают производство кокса и нефтепродуктов, химических веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, электрического оборудования, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

"По данным Росстата положительная динамика индекса промышленного производства (ИПП) отмечена во всех регионах Уральского федерального округа, за исключением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (снижение показателя обусловлено снижением индекса добычи полезных ископаемых, что связано с соглашением ОПЕК+, по которому Россия добровольно сокращает добычу нефти)", – отмечено в сообщении.

Задачи, которые стоят перед промышленным сектором уральских регионов, по словам полпреда Владимира Якушева, стимулируют развитие отраслей.

"Потенциал большой, важно не терять динамику и использовать все инструменты для его реализации, – подчеркнул Владимир Якушев. – Прежде всего сосредоточить усилия на обеспечении производств квалифицированными кадрами, совершенствовании производственных процессов и повышении производительности труда".

Владимир Якушев также отметил, что предприятия УФО активно расширяют линейки своей продукции, наращивают её объёмы, укрепляют межотраслевое и межрегиональное сотрудничество. В комплексе это способствует преодолению зависимости от иностранной продукции и скорейшему достижению технологического суверенитета.

Наибольшую динамику за январь-май 2024 года к аналогичному периоду 2023 года показала Курганская область, где индекс промышленного производства вырос на 38,2 %.