Первые онлайн-жеребьевки среди охотников пройдут в Тюменской области 15 июля

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Первые онлайн-жеребьевки разрешений на добычу охотресурсов пройдут в Тюменской области 15 июля. Среди охотников распределят квоту по кабанам, бурым медведям и волкам.

Как сообщает департамент информатизации Тюменской области, это первые из жеребьевок, которые пройдут в сезон охоты 2024-2025 годов.

Процедура проводится, если количество поступивших заявок превышает число распределяемых разрешений. Она пройдет в режиме видеотрансляции на сайте правительства Тюменской области и в социальных сетях Госохотдепартамента.

Победитель получает уведомление о смене статуса заявления на распределение разрешений на добычу на портале услуг Тюменской области.