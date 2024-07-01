Первые онлайн-жеребьевки среди охотников пройдут в Тюменской области 15 июля
Общество, 12:49 12 июля 2024
| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области
Первые онлайн-жеребьевки разрешений на добычу охотресурсов пройдут в Тюменской области 15 июля. Среди охотников распределят квоту по кабанам, бурым медведям и волкам.
Как сообщает департамент информатизации Тюменской области, это первые из жеребьевок, которые пройдут в сезон охоты 2024-2025 годов.
Процедура проводится, если количество поступивших заявок превышает число распределяемых разрешений. Она пройдет в режиме видеотрансляции на сайте правительства Тюменской области и в социальных сетях Госохотдепартамента.
Победитель получает уведомление о смене статуса заявления на распределение разрешений на добычу на портале услуг Тюменской области.