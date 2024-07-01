Дневная группа для людей когнитивными расстройствами открылась в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новая группа дневного пребывания для людей с деменцией, имеющих умеренные или тяжёлые когнитивные расстройства, открылась в Тюмени на базе Областного центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Попасть в неё могут тюменцы, признанные нуждающимися в социальном обслуживании на основании медицинских показаний. Они будут посещать занятия три раза в неделю бесплатно по ул. Амурской, 4.

Отметим, что в настоящее время центры дневного пребывания работают ещё в трех районах Тюмени. Они были открыты в рамках федерального пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода нацпроекта "Демография". В группах работают психологи, культорганизаторы, инструкторы адаптивной физкультуры и помощники по уходу.

Коррекционные и развивающие занятия с психологом, посильные физические нагрузки, творчество и поддерживающая, теплая атмосфера помогают сохранить активность и интерес к жизни.

"С 2017 года мы видим по количеству поступающих к нам обращений, что услуга востребованная, - рассказала начальник управления по вопросам обслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития Тюменской области Гульнара Байматова, - И она доказывает свою эффективность, потому что открылся уже четвёртый подобный центр. И это правильное направление, это профилактика попадания в дома-интернаты. Пожилой человек находится в домашней обстановке среди своих близких, но при этом у его родных есть возможность, приводя сюда своего родственника, заниматься своими делами".

Как добавила заместитель директора регионального центра активного долголетия Светлана Малахова, если есть возможность, серебряные волонтёры организуют для подопечных экскурсии и прогулки.

"Специалисты всегда нужны, особенно профессионалы, умеющие работать с такой категорией населения. В первую очередь это психологи, которые проводят тренинги и вообще специализируются на работе именно с людьми с наличием когнитивных нарушений, - отметила она. - Это помощники по уходу, помогающие пожилым людям передвигаться и в санитарно-гигиенических моментах. А также культорганизаторы, поскольку здесь мы ведём досуговую деятельность, чтобы посетителям было интересно".

Занятия в условиях группы дневного пребывания способствуют пожилым людям замедлить возрастные изменения. Кроме того, такой формат работы помогает им вновь обрести круг общения. Группы удобны и для родственников посетителей. Такие же группы планируется открыть в Ялуторовске и Тобольске. В настоящее время группы дневного пребывания набирают посетителей. Информацию можно получить по телефону: 8 (3452) 64-66-61.

Николай Ступников